Dans les rues, dans les villes, sur les montagnes et au bord de la mer : de par ses cadres naturels capturant le regard du visiteur fasciné, la Sicile ne peut qu'envoûter le promeneur. Avec la lente et inexorable succession des saisons, la nature apporte toujours un nouvel éclairage sur les merveilles artistiques et naturelles de l'île, donnant à sa multitude de styles, de couleurs et de coutumes locales des décors sans cesse nouveaux. Observer en silence les panoramas, les monuments, les mosaïques, les fresques en prêtant l'oreille à la musique de la mer ou à la quiétude des montagnes suppose de pénétrer dans l'univers fabuleux d'une civilisation antique imprégnée d'histoire, que ces beautés pérennes renouvellent chaque jour. Les vestiges des temples et des magnifiques théâtres de Syracuse, Taormine, Ségeste, Morgantina et Tindari ressuscitent la grande civilisation grecque. A Palerme, un passé médiéval de dames, cavaliers et courtisans se reflète dans la magie enchanteresse du palais des Normands, sur les mosaïques de la chapelle palatine, ou dans l'ensemble de dômes de l'église Saint-Jean-des-Ermites. Quant aux façades baroques et aux interminables escaliers qui mènent à la cathédrale de Modica ou de Noto, ils initient le visiteur au caractère sacré de l'île. Ces oeuvres de l'esprit humain sont soigneusement enveloppées d'une nature offrant des images vives et joyeuses, animées par les souvenirs du passé et par les gens ordinaires qui renouvellent à chaque instant une histoire millénaire.