Aux élèves, on ne doit demander que ce dont ils sont capables. Ab Alumni Honesta Petamus

Les élèves d'aujourd'hui ne sont plus les mêmes qu'auparavant et il est important d'accompagner ce changement. Afin que tous les élèves réussissent, David Bourgeois propose de s'intéresser davantage à la capacité de progression de chacun plutôt qu'à la mise en place de séquences disciplinaires globales. Il est ainsi question dans son ouvrage de valorisation, de cohésion, de travail de groupe, mais aussi et surtout de pédagogie.