Ôhó, ainsi débute et se termine l'adieu de Kouam Tawa à son plus que frère. Ôhó est un cri, un chant, un appel au sol et aux peu-ples de cette terre que l'ami habita. Ancré dans la tradition orale des djéli d'Afrique de l'Ouest, des mbom-mvett d'Afrique centrale et des imbongi d'Afrique du Sud, Ôhó pétrit l'ocre des mots modelant peines et joies en une intense élégie dédiée aux hommes qui ont fait et feront l'histoire de l'Afrique, offerte à l'humanité.