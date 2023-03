Anglais. Entraînement et auto-évaluation. Compétences (CECRL), 2e édition

Vous êtes lycéen, étudiant ou adulte ? Vous souhaitez atteindre le niveau B1-B2 en anglais et acquérir plus d'aisance en lecture, compréhension et expression écrites en anglais ? Vous souhaitez consolider vos bases et gagner en autonomie ? Cet ouvrage est l'outil qu'il vous faut. Conforme aux objectifs du CECRL, cette deuxième édition enrichie d'encadrés culturels et lexicaux ainsi que de nouveaux textes vous propose : - 27 unités corrigées sur la base de supports issus de la presse et de la littérature anglophones ; - plus de 160activités variées de compréhension et d'expression écrites, guidées ou semi-guidées, de différents niveaux précisément décrits et identifiés ; - des grilles d'autoévaluation pour faire le point au fil des unités ainsi qu'une grille bilan à la fin de l'ouvrage. Offrant un large éventail de thèmes, ce livre vous permet de progresser à votre rythme, de renforcer votre culture générale et d'aborder des nouveaux textes en confiance.