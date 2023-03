Apprendre à philosopher avec Lacan

Jacques Lacan est une figure incontournable du paysage intellectuel de l'après-guerre. Source d'enthousiasme autant que de controverse, son enseignement de plusieurs décennies rayonne au-delà du monde psychanalytique, notamment par le profond remaniement qu'il fait subir à certaines notions philosophiques majeures comme le sujet, le désir, l'Autre, le réel ou encore le discours. En suivant le fil conducteur du " ratage " et du " non-rapport sexuel ", cet ouvrage s'efforce de rendre accessible une pensée dont l'expression parfois sibylline ne révèle pas immédiatement sa rigoureuse cohérence et sa puissante inventivité. Jérémy Berriau est agrégé de philosophie et psychanalyste.