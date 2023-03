Le droit des biens a pour objet d'organiser la jouissance des choses entre les personnes. Il lui manquait, pourtant, jusqu'au présent ouvrage, une théorie générale de la jouissance des choses. A partir de la jouissance, l'auteur revisite les fondements et les piliers du droit des biens (propriété, possession, droits réels, usufruit, servitudes, usucapion, fruits, etc.), voire d'autres pans du droit civil en rapport avec elle (bail, prêt, responsabilité du fait des choses, sûretés réelles, etc.), aussi bien dans leurs aspects théoriques que pratiques. Une telle entreprise était plus que nécessaire alors que le rythme des réformes du Code civil s'intensifie, et plus fondamentalement, à l'heure où il devient urgent de penser, peut-être de repenser, les relations entre les personnes et les choses.