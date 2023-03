Mission à haut risque Tome 1 : Duo improbable

Tout le monde sait que Prophet - ancien Navy SEAL et espion de la CIA, emmerdeur invétéré - travaille seul et ne pense qu'aux problèmes qu'il peut causer. Mais son patron, Phil Butler d'Extreme Escapes, LTD, vient de lui attribuer non seulement un nouveau partenaire, mais aussi une affaire hantée par les fantômes de son passé. Soudain, il doit les affronter tous les deux de front. Tom Boudreaux - agent du FBI et shérif raté qui croit totalement à la malchance - se demande pourquoi le directeur d'une entreprise privée lui offre un emploi. Pourtant, il est déterminé à réussir, cette fois-ci, bien qu'il soit associé à Prophet, l'agent le plus efficace, le plus meurtrier et le plus ennuyeux de la LTD, et même si cette affaire fait ressurgir son propre passé douloureux. Ensemble, Prophet et Tom doivent trouver un moyen de faire tomber des tueurs dans l'univers des combats en cage souterrains tout en luttant contre leur attirance dangereuse. Et, quand ils se retrouvent pris entre deux feux, ces deux solitaires sont obligés de se faire confiance et de travailler main dans la main pour échapper à leurs fantômes... ou en payer le prix. #Thriller #Enquête #Policiers #CombatDeCage #Rivalité #Tension #Sexy #Sombre --- "OMG, c'est tellement B. O. N. C'est incroyablement intelligent, chaud et tellement intense. Je suis accro". - Ingie (Goodreads) "Mais qu'est-ce que je viens de lire ? ! Je suis époustouflé par ce livre... Mon cerveau a grillé sous l'intensité et le plaisir que je viens de ressentir dans cette histoire INCROYABLE ! " - M (Goodreads) "C'était un livre génial ! C'était une histoire intense, fascinante, torride et déchirante". - Gina (Goodreds)