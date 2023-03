Emma Bellamy, aimant à problèmes Tome 2 : Mort à répétition

Une sombre affaire de profanation de tombes atterrit entre les mains de l'inspectrice de police Emma Bellamy. Mais les apparences ne seraient-elles pas trompeuses ? Etre la seule inspectrice de la Brigade du Paranormal à Londres n'est pas de tout repos. Je dois me frayer un chemin dans un monde qui regorge de créatures fabuleuses, des vampires aux loups-garous en passant par tout ce qu'il y a entre les deux. Mon inexpérience joue contre moi, mais, en contrepartie, mes surprenants talents surnaturels me sont d'un grand secours - surtout lorsque je suis une nouvelle fois confrontée au spectre funeste de la mort... Une vampire a mystérieusement été tuée en plein centre-ville. Des tombes de loups-garous ont été ouvertes et leurs cadavres volés. Et, pour ne rien arranger, un certain vampire aux yeux noirs commence à me faire beaucoup d'effet... #Mystère #UrbanFantasy #Loups-Garous #Vampires #Londres