Madison Kate Tome 2 : Mensonge

Ils ont commis une grosse erreur en osant lui mentir et ils vont le payer très cher... "Mensonge, ton nez s'allonge". Les mots griffonnés au dos du dernier paquet de mon harceleur me glacent le sang. J'ignore s'il est question du mensonge dont je suis au courant, ou d'un autre dont je ne sais rien. Depuis mon retour à Shadow Grove, j'ai été traquée, tourmentée, pourchassée et presque tuée. Des gens en qui je commençais à avoir confiance m'ont menti à maintes reprises. Mensonge. Ce mot me hante. Quelqu'un en sait davantage sur ma vie que moi. Quelqu'un me nargue avec des réponses et m'agite des secrets sous le nez. Suis-je assez désespérée pour tomber dans une nouvelle ruse ? Archer et ses amis ont fait une énorme erreur en me mentant. Ils pensaient pouvoir se jouer de moi, mais ils sont sur le point d'apprendre qu'ils ont rencontré leur égal. Personne ne poignarde Madison Kate sans conséquence. #ReverseHarem #EnemiesToLovers #Gang #Vengeance