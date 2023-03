Mon gros cahier de l'espace. Edition

Plus de 100 activités pour découvrir l'univers et ses mystères ! Ce gros cahier propose des activités et des jeux pour découvrir le ciel, les étoiles et la conquête spatiale. Les enfants sont ainsi amenés à se demander jusqu'où s'étend l'univers observable, à admirer la voie lactée, à s'initier aux mystères des trous noirs, à découvrir les aventures de Thomas Pesquet, à jouer aux touristes spatiaux, etc. Ces activités leur permettent d'adopter une démarche scientifique tout en laissant parler leur imagination.