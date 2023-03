Les blessures des anges

Jusqu'où peut aller la quête de vengeance d'une femme blessée ? De jeunes hommes sont retrouvés morts et défigurés, immergés dans des cours d'eau du Nord de la France et de la Belgique. Le mode opératoire récurrent permet de déduire qu'on est en présence d'un tueur en série. La Française Véronique De Smet et la Belge Bettina Rosco, deux femmes flics au fonctionnement diamétralement opposé, sont chargées par leurs autorités respectives de travailler de concert pour résoudre au plus vite cette sordide affaire. Elles vont recourir à des méthodes peu conventionnelles qui les amèneront alors à mettre à jour de terribles secrets sur l'enquête, mais aussi sur elles-mêmes...