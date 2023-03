Guerre et révolution en Espagne

Au début de l'été 1938, Jacques Doriot et une délégation du Parti populaire français parcoururent les territoires espagnols alors libérés par les forces nationalistes. Un compte rendu de cette visite, signé de Jacques Doriot, fut publié en feuilleton, durant les mois de juillet et août, dans La Liberté, l'organe du parti. Ce livre rassemble pour la première fois les vingt-cinq articles constituant le récit de ce séjour. On y découvrira un passionnant témoignage sur la situation de l'Espagne nationaliste mais aussi beaucoup de considérations idéologiques sur ce qu'étaient alors la réalité du phalangisme avant sa complète glaciation par la réaction franquiste.