160 autocollants pour s'amuser avec les animaux. Avec plus de 25 coloriages !

Un livre d'activités ludique et joyeux ! Une famille de grenouilles jouant de la musique, un ours qui fait de la randonnée... Ce livre d'activités présente les animaux dans tous leurs états ! Cet ouvrage comprend 40 décors à compléter à l'aide de 160 autocollants, et 23 illustrations à colorier. C'est un bel ouvrage pour entraîner la motricité fine de l'enfant tout en l'occupant pendant longtemps !