Saorsa Tome 3 : Le destin de l'ombre

L'arrivée soudaine de Madison bouleverse la tranquillité retrouvée des résidents de Saorsa. Cette sorcière prétend être une McFinnan, mais qui est-elle vraiment ? Que cherche-t-elle ? Et peut-on lui faire confiance ? Tous restent sur leurs gardes. D'autant que la jeune fille demande à être reçue en urgence par le Haut Conseil Sorcier d'Ecosse. Cette organisation archaïque qui fait autorité sur le peuple sorcier déplore depuis toujours le dédain des McFinnan à son égard. Et il n'y a pas que ça... Kern McCarron, qui a été déchu de ses pouvoirs de sorcier par les ancêtres de son clan, n'a pas dit son dernier mot et fomente, dans l'ombre, une abominable vengeance. Entre épreuves et rebondissements, Alba, Scarlett et Melen vont tout faire pour préserver le monde des sorciers et l'avenir de leur clan. Poussez la porte du dernier volet de Saorsa et rappelez-vous, on n'échappe jamais à son destin.