Blue Jeans

Rachella (au look prononcé de Keith Flint, le chanteur du groupe The prodigy) et Jina sont deux étudiantes en coloc qui vivent des subsides de leurs parents de la classe moyenne et de trafic de drogues en tout genre, principalement de la cocaïne. Un soir elles décident de passer à la vitesse supérieure et tuent Set, le dealer de la boite de nuit où elles ont leurs habitudes, pour prendre sa place. Ayant goûté au crime elles ne s'arrêteront pas en si bon chemin et vont s'attaquer à Lula et Lolo, le couple qui tient un sex-shop où elles ont été prises en flagrant délit de vol de godemiché quelques temps auparavant. Lula et Lolo ne survivront pas longtemps à l'arrivée des deux furies chez eux. Le plan se déroule sans accroc jusqu'à ce qu'elles tombent dans l'appartement sur une petite fille enfermée dans une cage et entourée de miroirs qui ne reflètent pas son image...