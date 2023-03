Petits héros au crochet. 20 amigurumis inspirants

En utilisant l'amigurumi — art japonais nécessitant un simple crochet et des fils colorés—, créez vingt héros emblématiques : Malala Yousafzai, Mohamed Ali, Jane Austen, Prince, Frida Kahlo, Audrey Hepburn, Misty Copeland, Rita Moreno, Coco Chanel, Joséphine Baker, Maya Angelou, Bruce Lee, Jackie Robinson, Jane Goodall, Serena Williams, Gandhi, Katherine Johnson, Abraham Lincoln, Pablo Picasso, Rosa Parks... emmenez un peu de ces personnages chez vous ! Les projets détaillés en pas-à-pas et le chapitre sur les différentes techniques vous donneront toutes les clés pour réussir ces amigurumis. Alors prenez votre crochet et laissez-vous inspirer pat ces héros légendaires !