Mathématiques financières. Rappels de cours, méthodologie, exercices corrigés

Cet ouvrage propose une approche progressive des mathématiques financières. Dans un premier temps, il présente les bases essentiellesà connaître pour, dans un second temps, introduire de nouvelles notions et présenter de nouveaux concepts encore peu présents dans les marchés financiers mais destinés à une grande utilisation dans un futur proche. Sous forme de fiches de travaux dirigés des différents concepts essentiels à maîtriser, il propose des synthèses de cours et des exercices corrigés et commentés permettant d'indiquer l'état d'esprit dans lequel le lecteur doit se placer pour répondre aux questions. Sa compréhension nécessite peu de connaissances en mathématiques : logarithme, puissance, pourcentages, suite arithmétique et suite géométrique. Ce manuel est donc adapté à tous ceux qui souhaiteraient travailler dans le monde de la finance, ainsi qu'aux étudiants de 2e cycle souhaitant tester et approfondir leurs connaissances en mathématiques financières. Ilest tout particulièrement destiné aux étudiants des universités, ou des écoles de commerce souhaitant se préparer pour leurs examens en mathématiques financières.