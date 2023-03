Et d'avoir su m'étendre

Au l'aube de ses 40 ans, Elsa, célibataire parisienne, est envoyée à Carantec, en Bretagne, par sa patronne pour se ressourcer ; au fil des jours, entre voisins hauts en couleur et secrets à percer, elle reprend goût en la vie. Guettée par la dépression, Elsa ne parvient plus à travailler correctement. Préoccupée par la santé de sa protégée, Julia, sa patronne, lui organise un séjour à Carantec, dans sa maison héritée de sa grand-mère. Elle est surprise par la beauté du village et, dès le premier soir, elle est invitée à la table de ses voisines, deux nonagénaires encore très alertes. Elle se lie rapidement d'amitié avec elles, mais se rapproche surtout de Joséphine, l'aînée, qui la sollicite pour l'aider à percer un secret ; en surfant sur Internet, elle a découvert un mail d'un homme, qui cherchait des renseignements sur Hortense, sa soeur. Parallèlement à cette plongée dans le passé, Elsa se surprend à regarder enfin vers l'avenir. A plusieurs reprises, son chemin croise celui de Jean, un papa célibataire qui retape la future brocante du village...