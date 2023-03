Guillaume, bâtard et conquérant

Moi Guillaume... Figure mythique de Normandie et d'Angleterre, ascendant direct de l'actuelle famille régnante du Royaume-Uni, duc de Normandie et roi d'Angleterre, je suis tout cela à vos yeux. Mais ma vie a d'abord été celle d'un jeune orphelin, d'un bâtard qui s'est farouchement battu pour sa propre survie et la reconnaissance de son héritage. Ce destin à la fois unique et épique, tragique parfois mais aussi infiniment humain, le voici raconté. Suivez-moi de Falaise à Caen, de Bayeux à Rouen, de Flandre en Angleterre. Mon histoire c'est la vôtre, celle d'une région aussi, de la nation anglaise encore. J'ai vécu il y a 1000 ans, c'était hier...