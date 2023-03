Arpenter les chemins de halage à vélo ; voguer sur un canal ; se régaler de cassis ; dormir dans un arbre ; participer à un chantier médiéval ; assister à un repas de fin de vendanges... Du château de Guédelon à l'abbaye de Fontenay, des caves de Beaune aux hauteurs du Morvan, prenez le temps de vivre en Bourgogne ! - Les sites et visites incontournables- Des expériences authentiques- Toutes nos adresses coups de coeur- Des itinéraires et des suggestions pour vous laisser guider selon vos envies- Les sélections et conseils des habitants- Des cartes, des plans et des infographies...