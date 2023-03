Agir contre le harcèlement

50 questions-réponses pour les 9-15 ans pour aborder le thème du harcèlement sous toutes ses formes et trouver les clés pour le combattre. Des textes courts pour décoder les situations de harcèlement et le rôle des différents acteurs de ce phénomène qui exclut et fait souffrir, et pour connaître les attitudes à adopter en cas de harcèlement et ce, quelle que soit sa position : victime, témoin ou harceleur. Ce livre propose également de responsabiliser les adolescents en amont en proposant des pistes afin d'agir pour créer un bon climat relationnel et écarter toutes les formes de violence. Ceci pour éviter que des situations de harcèlement ne s'installent et ne se banalisent.