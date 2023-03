Visages du Paris 1900. 100 photos de légende

VISAGES DU PARIS 1900 100 PHOTOS DE LEGENDE L'Exposition universelle de 1900 ouvre ses portes dans un Paris au sommet de sa gloire, plus brillant et fastueux que jamais. En proie à une effervescence artistique et littéraire sans pareille, régnant sur la mode et les élégances, la capitale attire ainsi plus de cinquante millions de visiteurs avides d'en humer la légende. Mais les frivolités de la Belle Epoque ne s'étendent pas au Paris populaire dont les petits métiers tiennent encore le pavé. Les plus grands photographes de l'époque - Lartigue, Atget, Géniaux, les frères Séeberger et Neurdein, Puyo, Stieglitz - donnent à voir cet âge d'or comme ses oubliés, la Ville Lumière et sa soeur de l'ombre. The World Fair in 1900 opened when Paris was in its prime and more radiant than ever. Boasting an unparalleled artistic and literary buzz and trend-setting fashion and style, Paris drew fifty million visitors eager to live the legend. The frivolity of the Belle Epoque, however, didn't extend to Paris' working classes who were hard at work, peddling on the streets. Lartigue, Atget, Géniaux, the Séeberger and Neurdein brothers, Puyo, Stieglitz... Amateurs and the most famous photographers of the " gilded age " alike reveal the brilliance and the dark side of the City of Light.