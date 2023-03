The Rock Cocks. Volume 1

Sex, drugs and rock'n'roll ! Steg et Suria forment un duo inséparable. Lui à la batterie, elle à la guitare et au chant, ils sont les Rock Cocks et font vibrer leur public grâce à un rock brutal et sexuel. En privé, ils vivent un amour heureux et décomplexé malgré les galères du quotidien. Suria vient de se faire virer de son job. Steg ne trouve pas de boulot. Et pour couronner le tout, voilà que leur proprio les expulse ! Dos au mur, nos deux tourtereaux décident de forcer le destin : ils prendront la route pour aller de ville en ville et tenter de percer sur scène, quitte à semer une sacrée pagaille érotique partout où ils mettront les pieds.