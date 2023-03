Pierre Hurmic. Un Basque à la mairie de Bordeaux

En 2020, l'élection de Pierre Hurmic à Bordeaux crée une véritable déflagration : pour la première fois depuis la Libération, la ville bascule à gauche, et pour la première fois de son histoire, elle passe sous les couleurs écologistes. Passée la surprise de cette alternance, les Bordelais apprennent à connaître celui qui jusqu'alors était perçu comme éternel opposant. Mais nombre de décisions prises par l'édile font débat, voire suscitent la stupéfaction ; le point d'orgue en sera l'affaire du sapin de Noël situé face à l'hôtel de ville, que Pierre Hurmic qualifiera " d'arbre mort ". Or, pour comprendre ces prises de position, il faut comprendre l'homme, sa formation intellectuelle, ses combats, ses racines, ses convictions. A l'aide de témoignages, d'anecdotes inédites et de documents d'enquête, les journalistes de Sud Ouest Jefferson Desport et Xavier Sota font le portrait acéré du maire de Bordeaux à l'approche de son mi-mandat.