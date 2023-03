Charmes et rituels pour protéger son foyer. Transformez votre intérieur en sanctuaire

Le foyer est une part essentielle de notre quotidien, de notre bien-être. Il nous ancre, nous stabilise et nous permet d'y développer notre magie. Il est donc important de le protéger et d'en prendre soin, mais comment ? Dans ce guide pratique, Lucie Pouget nous aide à nous approprier notre corps et notre habitat avec des conseils simples et des exercices détaillés ; elle nous forme à la magie de la purification à l'aide de plusieurs techniques accessibles aux initiés et non-initiés, et propose de nombreux rituels et routines afin de cultiver l'harmonie chez soi. Un ouvrage astucieux qui permet de célébrer son quotidien chez soi et de vivre sereinement grâce à un foyer pur et lumineux !