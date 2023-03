Les savants de Bonaparte en Egypte. 1798-1801

On cite toujours les plus célèbres de l'expédition d'Egypte : Monge, Conté, Geoffroy Saint-Hilaire, Denon, Berthollet, Dolomieu, et les médecins Desgenettes, Larrey... Au total 169, ils ne furent pas moins de 167 à fouler le sol égyptien et firent tous partie de la Commission des sciences et des arts , les plus compétents formèrent l'Institut d'Egypte. Faire revivre ceux qu'on a oubliés, tel est le but de cet ouvrage : voici leur biographie présentée, parfois totalement inédite, avec leur portrait et leur signature quand c'est possible.