Sherlock Holmes : Sherlock Holmes et les protocoles des Sages de Sion

Quand le corps d'une agente des Services secrets britanniques détenant des documents explosifs est retrouvé dans le Tamise, Sherlock Holmes et le Dr Watson embarquent à bord de L'Orient-Express pour rejoindre la Russie des tsars. Un complot mondial est en marche, qu'il faut à tout prix stopper. Un pastiche holmésien signé de l'auteur de La Solution à 7 %. Après le best-seller mondial La Solution à 7%, le nouveau pastiche holmésien de Nicholas Meyer 6 janvier 1905. Sherlock Holmes - qui fête ses cinquante ans - et le Dr John Watson sont convoqués par Mycroft, le frère du célèbre détective, au club Diogène. Sur place, ce dernier leur remet les documents retrouvés sur le corps d'une agente des Services secrets britanniques, repêché dans la Tamise : Les Protocoles des Sages de Sion. Holmes et Watson prennent alors l'Orient-Express pour la Russie des tsars, d'où provient ce texte explosif, bien que sujet à caution. S'agit-il vraiment du procès-verbal d'une réunion tenue par des complotistes dont le but est la domination du monde ? Mais à leurs trousses s'élancent des adversaires déterminés à les empêcher de découvrir la vérité... Sans doute l'enquête la plus périlleuse du plus célèbre des détectives. " Une fois encore, Nicholas Meyer est parvenu à insuffler de la fraîcheur à un classique de la littérature mondiale. " NY Journal of Books " Alerte et conforme à l'esprit de Sherlock Holmes. Un roman des plus plaisants " La Provence