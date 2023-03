Qu'arrive-t-il à Melvil ?

Melvil est une girafe qui a beaucoup d'amis et qui se sent bien dans sa peau. Un jour pourtant, il entend deux hyènes chuchoter dans son dos à propos de ses taches brunes - et il sent qu'il rétrécit ! Le lendemain, l'hippopotame trouve son jeu de trompette terriblement mauvais. De nouveau, Melvil rétrécit un peu. Et tous les jours, on se moque de lui... A la fin de la semaine, il est si petit qu'il peut se glisser sous le canapé pour cacher sa tristesse. Mais lorsque ses amis déposent un jour un cadeau et une carte postale devant sa porte, Melvil comprend enfin ce qui lui arrive. Il saura se confier à ses parents, sortir de sa cachette, puis...