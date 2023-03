Cuisiner l'ortie. 50 recettes santé

Riche en nutriments, notamment en protéines et fer, cette malaimée présente de nombreux atouts santé. C'est également une alliée de taille dans les alimentations végétariennes. L'ortie mérite donc de faire son grand retour dans nos assiettes. L'auteure nous présente dans cet ouvrage 50 recettes simples et "santé" , allant du classique fondant chocolat à un étonnant velouté glacé aux petits pois et orties en passant par des galettes de sarrasin, une délicieuse glace au thé matcha et ortie, ou encore des "Energy Balls" . Les boissons à base d'ortie ne sont pas en reste, l'auteure nous livre ses recettes de smoothie reminéralisant, "green milkshake" vitaminé et remet au goût du jour un succédané de bière. Ces recettes en surprendront plus d'uns. Feuilles, graines, crues, cuites, autant de recettes qui vous permettront de (re)découvrir les qualités gustatives de cette plante aux multiples vertus nutritionnelles et médicinales. Au sommaire : Pesto d'ortie Soupe à l'ortie Potage d'ortie à la provençale Rillettes de sardines à l'ortie Lasagnes à l'ortie et aux épinards Feuilletés à l'ortie et au thon Boulettes de viande à l'ortie Beurre d'ortie Bière d'ortie Fondant chocolat ortie Soufflé aux orties "Gomasio" aux graines d'orties Crêpes à l'ortie Gelée d'ortie Crème anglaise à l'ortie Poudre d'ortie maison Smoothie reminéralisante à l'ortie Fromage frais aux graines d'orties Tarte fine à la tomate et à l'ortie Quiche à l'ortie et aux champignons Quiche à l'ortie et à l'ail des ours Salade de topinambours au pesto d'ortie Crackers au parmesan et à l'ortie Galettes de quinoa à l'ortie Biscuits apéritifs à l'ortie Mini muffins à l'ortie Terrine de lentilles et sarrasin aux orties Polenta aux orties Velouté glacé de petits pois et ortie Sablés à l'ortie et au citron Maté menthe citron et ortie Cake tomates confites et orties Milkshake végan à l'ortie Quiche à la carotte et à l'ortie Fricassée d'orties aux oignons Quatre quarts aux pommes et graines d'ortie Risotto aux orties et aux cèpes Gratin d'orties Terrine de saumon à l'ortie Pain à l'ortie Salade de tofu fumé et orties Samossas à l'ortie, chèvre et courgettes Energy balls aux graines d'ortie Glace au thé matcha et à l'ortie Spaghettis verts à l'ortie Cake roll à la gelée d'ortie Salade de tempeh à l'ortie et pissenlit Sauces vertes à l'ortie Fallafels à l'ortie Galettes de pomme de terre aux orties