"Way to blue" est un récit photographique, tel un carnet intime. Arnaud Chochon, photographe natif de Charente-Maritime et basé à Toulouse, a commencé ce travail en 2018 après avoir développé un film de son appareil argentique. Parmi les photos oubliées de ce film, il y trouve son propre portrait réalisé par son frère décédé quelques mois auparavant où ce dernier apparaît dans le reflet des lunettes de soleil. Commence alors un travail photographique de 4 ans dont la forme est variée, du numérique à l'argentique, du compact au reflex en passant par le téléphone, pourvu qu'elle incarne les différentes phases du deuil et de la reconstruction. De souvenirs intimes à des paysages paisibles ou mouvementés, ce récit reprend petit à petit le chemin de la vie où l'humain retrouve une place.