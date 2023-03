Manet / Degas

Chez Manet et Degas, figures essentielles de la modernité des années 1860-1880, les analogies ne manquent pas, qu'il s'agisse des sujets qu'ils imposent, des genres qu'ils réinventent ou encore des cercles où ils se croisent. Ce qui les différencie, voire les oppose, est tout aussi marquant. A la sociabilité ouverte de Manet répond l'entourage restreint de Degas. Leurs convictions politiques ne s'expriment pas de la même manière, et leurs choix en matière d'exposition et de carrière sont source de dissensions, malgré l'amitié qui les lie. Cet ouvrage, qui confronte les chefs-d'oeuvre de Manet et de Degas dans un dialogue inédit, nous invite ainsi à renouveler notre regard sur l'éphémère complicité et la durable rivalité de ces deux géants.