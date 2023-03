L'ogre du couloir

Pour aller de ma chambre aux toilettes, il y a un couloir. Le soir venu, c'est l'endroit le plus dangereux au monde. A cause des ogres. Mais cette fois, je n'ai pas le choix. Urgence pipi. Je prends mon épée. Je fonce... Un album plein d'humour, où l'on croisera un ogre, une pieuvre et deux crocodiles ! Mais les plus effrayés ne sont pas ceux que l'on croit...