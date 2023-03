Le courage guidait leurs pas. 12 destins face à l'Histoire

Charb, Sébastien Castellion, Georges Clemenceau, Louise Michel, Nadejda et Ossip Mandelstam, André Malraux, Charles de Gaulle, Winston Churchill, Albert Camus, les 343 femmes pour le droit à l'avortement, Willy Brandt, Jean-Marie Tjibaou, Jean Moulin... A travers ces destins admirables, Manuel Valls, féru d'Histoire et de littérature, nous propose une profonde réflexion sur le courage. Churchill en 1940 ne plie pas alors que son pays est seul face à l'Allemagne nazie, Clemenceau en 1917 sait galvaniser la France brisée par la guerre, Louise Michel en 1871 affronte debout ses juges, Charb combat l'islamisme jusqu'à son assassinat en 2015. Castellion ou Camus se détachent par leur tolérance et leur humanité lumineuse, le geste de Brandt est celui que les hommes font quand les mots leur manquent. Et le courage a, aujourd'hui, le visage de Volodymyr Zelensky qui incarne la résistance des Ukrainiens face à l'agression russe. Ces hommes et ces femmes nous incitent à rejeter la tentation de la résignation. Il s'agit d'entendre leur message de grandeur. Alors que les valeurs européennes sont menacées par le fanatisme, la violence aveugle et le terrorisme, cette réflexion sur le courage de ceux qui nous ont précédés est plus nécessaire que jamais.