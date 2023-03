Steve le phoque

" La tête et le corps cabossés par la vie, Stève Stievenart s'épanouit maintenant en nageant dans les eaux froides de la Manche. " L'Equipe Il a toujours adoré les phoques, les a protégés, soignés et même sauvés. Il a été jusqu'au mimétisme, d'où son surnom de " Stève le Phoque ". Stève Stievenart a un parcours complètement atypique : autodidacte, photographe et défenseur de la nature dès son plus jeune âge, il a été éditeur de magazines, athlète de haut niveau et artiste. Mais à quarante ans, sa vie bascule : séparation douloureuse, éloignement de ses enfants, faillite financière... Il a tout perdu ou presque. Son salut, il le doit à la mer, et à une femme. Poussé par une petite voix intérieure, il plonge dans les eaux froides de la Manche et en ressort métamorphosé. Il se lance alors dans un rêve d'enfant : rejoindre l'Angleterre à la nage. Il réussit une première traversée, puis un two-way (35 heures de nage non-stop). S'ensuivront d'autres exploits, comme au lac Baïkal, au loch Ness, à Manhattan... Malgré les innombrables dangers liés aux conditions extrêmes, à la faune marine et à la pollution, les records s'enchaînent. Mais plus encore qu'un livre de prouesses, ce récit est avant tout celui d'un amoureux de la mer aux valeurs inspirantes : l'humilité face à la nature, l'émerveillement face à sa beauté et à la richesse de son écosystème, et surtout, l'envie de protéger ce fragile géant qu'est l'océan.