A la vie, à la mort

Vincent, Marc, Benjamin et Jeremy, amis "à la vie à la mort", jouent au Loto tous les vendredis depuis le lycée. Mais après des années sans rien gagner, Jeremy en a assez et décide de ne plus miser un centime. Or un jour, les trois autres gagnent à l'EuroMillions une somme colossale. Alors quand, peu après, Vincent est retrouvé mort dans une église, assassiné, Jeremy, qui s'est volatilisé, devient le principal suspect de ce crime. Ce livre pourrait être un roman policier, mais avant tout, il nous raconte le désespoir que provoquent certaines déceptions amicales, parfois plus douloureuses que les chagrins d'amour.