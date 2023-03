Un grain de moutarde

Aux Etats-Unis, trois femmes confrontées au passé esclavagiste d'une plantation du Sud. Etats-Unis, 1868. Dix ans se sont écoulés depuis que Lisbeth Johnson a trahi sa famille et quitté la plantation de son enfance pour épouser un abolitionniste. Chaque jour, elle a espéré recevoir un signe de pardon - en vain. Jusqu'à cette fin d'après-midi où une lettre la convoque au chevet de son père mourant. Est-il enfin l'heure, alors que la guerre de Sécession a pris fin depuis trois ans déjà, de panser les plaies du passé ? Sans hésiter, Lisbeth entreprend le voyage vers son Sud natal. Mais à Fair Oaks, le temps semble s'être arrêté. Et lorsque Lisbeth croise le chemin de son ancienne nourrice, Mattie Freedman, elle-même de retour avec sa fille dans la plantation où elles ont connu l'esclavage, les trois femmes se retrouvent confrontées au racisme et à la violence qui ravagent toujours le sud du pays. Pour se libérer de leur passé, elles devront faire preuve d'une force et d'un courage extraordinaires. .