Les Chroniques de Conan : 1993

Conan le Barbare et Valeria vivent d'incroyables aventures dans des contrées exotiques et font face à des cultes maléfiques et à des créatures plus dangereuses les unes que les autres dans ces récits signés par Roy Thomas ! Trente-sixième volume de la série Savage Sword of Conan, publiée par Marvel jusqu'en 1995. Roy Thomas est l'un des scénaristes les plus associés au barbare cimmérien mais il s'amuse ici à adapter plusieurs récits peu connus du personnage avec un roman de Roland Green ou des poèmes du créateur de Conan (Robert E. Howard). Plus surprenant : il s'inspire aussi d'une histoire de Tennessee Williams ! Pour l'anecdote, le récit de l'auteur d'Un Tramway nommé Désir est sa première histoire publiée (à l'âge de 16 ans) et ne faisait pas référence à Conan. Dans le magazine Weird Tales, elle était cependant à la suite de Red Shadows d'Howard, la première nouvelle avec Solomon Kane.