Tanya Lopert a côtoyé les plus grands acteurs, de Marlon Brando à Gérard Depardieu, en passant par Marilyn Monroe ou Elizabeth Taylor, et tourné avec les plus grands réalisateurs, de Fellini à Polanski. A 80 ans, elle revient sur sa carrière de comédienne " ratée ", elle qui a attendu toute sa vie, en vain, le grand rôle qui ferait d'elle une star. Les mémoires d'une comédienne ratée Tanya Lopert a connu l'âge d'or d'Hollywood, cette époque légendaire où tout était possible, où les jeunes filles pouvaient être repérées en mangeant une glace ou au bord d'une piscine. Mais, malgré une filmographie impressionnante, elle a attendu toute sa vie en vain le grand rôle qui ferait d'elle une star, à l'image de toutes celles qu'elle a côtoyées et dont elle dévoile nombr d'anecdotes de New York à Paris, en passant par Rome. Car nulle autre actrice n'a, à ce jour, connu à la fois Marlon Brando, Elizabeth Taylor, Marilyn Monroe, Burt Reynolds, Jane Fonda et Romy Schneider, Woody Allen, Jean-Louis Trintignant, Gérard Depardieu, ou encore le couple Montand-Signoret. Cette " comédienne ratée " nous embarque dans un monde impitoyable où les rêves volent souvent en éclats.