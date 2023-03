Le Donjon de Naheulbeuk Intégrale Tome 6 : Tomes 16 à 18

Après avoir vécu l'apocalypse dans le stade de Glargh, nos aventuriers fatigués et dépeignés constatent que l'Elfe est devenue reine de sa communauté ! C'en est trop pour le Nain. Difficile à présent d'envisager l'aventure avec une personne de la cour qui coiffe des poneys ! Mais c'est la guerre à Folonariel, et on apprend bientôt que c'est la guerre un peu partout, sans qu'aucune des parties impliquées ne revendique la moindre querelle. Des barbares, des humains, des elfes de toutes espèces, des semi-hommes et des ogres se trouvent mêlés à cette sarabande de violence, au coeur d'un mystère qui plonge la Terre de Fangh dans le désarroi et la pénurie de saucisses. Notre compagnie, désormais de niveau quatre, n'a d'autre choix que d'accepter son nouveau rang d'escorte royale, avec le vague espoir de pouvoir gagner des pièces d'or sans risquer sa peau. C'est alors que le destin, se présentant sous la forme d'un prédicateur hystérique, leur annonce que les défis sont toujours au rendez-vous, et que même les dieux s'intéressent à eux...