Des temps sombres et tumultueux sont en marche... Au pays d'Arvège, le prince Mo Lonsouffre constitue une armée. Le roi Nacar du Royaume d'Andranor ayant disparu, Mo réclame le trône après avoir été banni avec sa mère. Les croyances racontent qu'il serait née avec un seul oeil rouge fruit d'une liaison adultère entre Sodamée, la première épouse du Roi Nacar, avec un démon des profondeurs, mais la réalité est toute autre. Dans ces jeux de guerres, la reine d'Andranor, pense que le temps aux Alliances est venu pour faire front et cacher ses lourds secrets. Ainsi le Prince-Chevalier Loumaye de Lure est en visite officielle pour rencontrer la Princesse Irinelle. Mais Irinelle est plus Guerrière que Princesse et loin d'être prêtre à se marier. Sans l'accord de sa mère, la reine, accompagné malgré elle de son prétendant et de son maître d'arme, elle entreprend de partir à la rencontre de Mo, son demi-frère... "ECOUTEZ, ECOUTEZ, BRAVES GENS, L'HISTOIRE D'UN DESTIN EDIFIANT. CELUI DU PRINCE MO LONSOUFFRE, ATTENDANT AU FOND DE SON GOUFFRE, ATTENDANT L'HEURE DE SA REVANCHE COMME L'OISEAU DE PROIE SUR SA BRANCHE... CE JOUR, DAMOISELLES ET DAMOISEAUX APPROCHE ET IL NE FERA PAS BEAU SE METTRE EN TRAVERS DU DROIT CHEMIN DE CELUI QU'ON A ECARTE DU BIEN... QU'ON ENTENDE LA COLERE DE MO, LE FRUIT AMER DU PIRE DES MAUX. QU'ON DEMANDE DES COMPTES A SON PERE, LUI SAIT POURQUOI NOUS LE PAIERONS CHER. LA COLERE DE MO-OOH ! LA COLERE DE MO ! "