La création de logos. Un guide pratique pour concevoir des signes, symboles et images de marque efficaces

Le logo est l'incarnation visuelle d'une entreprise ou d'une institution ; son impact est donc essentiel. Pour être efficace, il doit être simple, reconnaissable, mais aussi évocateur de contenus et de valeurs. Cet ouvrage, conçu et écrit par un graphiste chevronné, vous accompagnera dans chaque étape de la création d'un logo. Après un exposé de ce que ce dernier représente et des différentes formes qu'il peut revêtir, George Bokhua vous propose un large ensemble de techniques visuelles à explorer. Il détaille également chacune des étapes du processus créatif et de la présentation du logo au client, jusqu'à sa finalisation. Didactique, complet et illustré par de nombreux logos, ce manuel vous prodiguera tous les conseils nécessaires et deviendra sans l'ombre d'un doute une grande source d'inspiration. A vos logos !