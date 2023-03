Savage Sword of Conan Tome 1

Roy Thomas a adapté les aventures de Conan le Barbare de Robert E. Howard dans de longues épopées en noir & blanc. Pour la première fois, Panini Comics offre aux fans du Cimmérien, une nouvelle édition de la série culte Savage Sword of Conan dans un Omnibus. N'est-ce pas le format idéal pour profiter des magnifiques dessins de John Buscema, Walter Simonson ou Barry Windsor-Smith ? De début 2008 à 2023, Panini Comics a publié la série Savage Sword of Conan dans des albums au format comics d'environ 300 pages. De nombreux tomes étant épuisés, nous avons décidé de faire plaisir aux fans qui demandaient une réimpression, ainsi qu'à ceux qui souhaitaient un plus grand format. Voici donc une nouvelle édition de toute la série dans des Omnibus de plus de 1000 pages.