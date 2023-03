L'entreprise Monkey Meat a fait fortune et continue de prospérer en vendant des conserves de viande de singe. Sa puissance capitaliste est devenue tellement démentielle, que ses dirigeants possèdent un pays entier. Dans cette nation insulaire, l'entreprise (fondée par le mystérieux) poursuit des expérimentations scientifiques à la limite du surnaturel. Bienvenue sur l'île de Monkey Meat d'où on ne ressort pas indemne. L'univers de Juni Ba ne laissera personne indifférent. L'auteur, scénariste et dessinateur sénégalais propose une hybridation survoltée entre comics, mangas et des influences artistiques qui sortent même du domaine de la bd pour aller vers l'art contemporain. Il met ici son style au service d'une charge grinçante et sans pitié envers l'ultralibéralisme et la société de consommation dans ce qu'elle a de pire.