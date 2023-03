Captain America Tome 1

Alors qu'il tente de dévoiler une dangereuse conspiration, Captain America est confronté à un terrible nouvel ennemi : le Soldat de l'Hiver. Mais très rapidement, Steve Rogers réalise que sous le masque de ce tueur assoiffé de sang se cache le visage de son ami Bucky, présumé mort depuis des décennies. Comment Bucky a-t-il survécu ? Peut-il être sauvé ? Quels autres dangers menacent dans l'ombre ? Et surtout, Cap aura-t-il le temps de résoudre ce mystère avant d'être plongé dans une guerre fratricide avec Iron Man qui pourrait bien lui coûter la vie ? Nous recueillons dans deux albums MARVEL OMNIBUS l'une des périodes les plus exceptionnelles de la Légende Etoilée. En ramenant Bucky à la vie, Ed Brubaker brise l'un des plus gros tabous de l'univers Marvel et tisse une formidable saga d'espionnage et d'intrigue.