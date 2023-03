L'embaumeur. Comme un niglo

L'Embaumeur retrouve Etienne Doha, ancien compagnon d'armes qui a quitté lui aussi la Légion Etrangère pour revenir à la vie civile. Gitan venu enterrer un membre de sa famille, Doha lui a demandé de prendre en charge le corps du défunt. On ne refuse pas ce type de service à un ami. Pour Mandoline, c'est aussi l'occasion de partager la veillée avec les gens du voyage, puis d'effectuer un déplacement en leur compagnie. Hélas, alors que les gens du voyage passent la frontière italienne, une des caravanes est arrêtée. Les services de police ne se doutent pas de ce qu'ils vont découvrir lors de la fouille des véhicules. Luc Mandoline lui-même tombe des nues en apprenant que des containers réfrigérés renferment des organes humains - des greffons en parfait état, prêts pour d'éventuelles interventions chirurgicales. Signe des temps, le trafic d'organes rapporte davantage que celui de la drogue et les truands sont nombreux à investir dans ce domaine. Doha est arrêté mais clame son innocence. Alors, l'Embaumeur choisit d'intervenir. D'abord, parce qu'Etienne est son ami, ensuite parce qu'on ne joue pas avec les morts ! Bien décidé à en découdre Mandoline va partir sur des sentiers sinueux, perdues dans les montagnes de l'Est de l'Europe. Il y empruntera des routes dangereuses, où il ne fait pas bon croiser certains truands si l'on ne veut pas finir... Comme un niglo !