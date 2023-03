Retour sur l'histoire d'Aston Martin DB, les modèles légendaires de la marque ailée. En 1947, David Brown, nouveau propriétaire, relance la marque avec de nouveaux modèles, qui deviendront rapidement emblématiques, en y apposant ses initiales : DB. Aston Martin entre alors dans une nouvelle ère. Synonyme d'élégance et d'intensité, de luxe et de puissance, Aston Martin fait partie de ces marques légendaires et s'impose comme l'incarnation parfaite du savoir-faire britannique, de l'élégance à l'anglaise. De la première DB à la DBX en passant par la mythique DB5 de James Bond, c'est toute l'histoire de ces voitures d'exception qui est retracée dans cet ouvrage superbement illustré et documenté.