Les sentiers d'Emilie côte Vermeille et massif des Albères. 25 promenades pour tous

25 promenades franco-espagnoles, pour tous, à l'extrémité est des Pyrénées de la Côte Vermeille et des Albères au cap Creus et Cadaqués ! La partie orientale de la cordillère Pyrénéenne vient se jeter dans la mer Méditerranée par le massif des Albères (Albera en catalan). Les 25 balades proposées ont une durée comprise entre 1 h 35 et 4 h 20, sont accessibles à tous et se déroulent de la côte Vermeille en France jusqu'au Parc naturel du Cap de Creus en Espagne. Vous découvrirez ainsi, de Collioure à Cadaqués, de splendides chemins et phares en surplomb sur la mer ; entre Céret et Banyuls, des dolmens, des tours de guet, des chapelles et des châteaux qui parsèment cette région de moyenne montagne riche en histoire. Célébrées dans les peintures de Dali, inspirantes pour Picasso, Soutine, Maillol et bien d'autres artistes, la lumière et la beauté de cette région - catalane de coeur et de caractère - vous accompagneront au cours de ces balades à la demi-journée et si la chaleur se fait insistante, plusieurs d'entre elles offriront la possibilité de baignades sur les plages et les criques de cette côte. En bonus, un QR-Code par balade permettant de télécharger la trace GPS pour une navigation sur smartphone.