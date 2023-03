Maman. C'est un + sur le bâton, là ?!

C'est l'histoire d'une nana qui ne voulait pas de mec, pas d'enfant, qui voulait faire la fête tout le temps et qui se retrouve maman d'un enfant et demi, pacsée, et qui trouve toujours des excuses pour annuler les soirées auxquelles elle est invitée. C'est l'histoire d'une nana qui a fait une fausse couche et qui a décidé de ne pas taire sa peine. C'est l'histoire d'une nana qui a décidé de raconter tout ce qu'on n'a jamais voulu lui dire sur la grossesse et la maternité. C'est l'histoire d'une nana qui a envie de crier au monde entier son amour pour son fils. Et surtout, c'est l'histoire la plus sincère jamais racontée.