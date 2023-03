Plantes sauvages comestibles & médicinales, ma bible idéale. 120 plantes & baies à glaner dans la nature & au jardin

Pour les amoureux de la nature, du fait maison et de la santé au naturel, une bible inédite richement illustrée, qui réunit les plantes sauvages comestibles et les plantes sauvages médicinales. Le temps d'une balade, renouez avec la nature et retrouvez le geste ancestral du glaneur en cueillant les plantes sauvages comestibles et médicinales. 120 fiches illustrées pour reconnaître sans se tromper les plantes comestibles et médicinales de nos régions : description précise, époque et lieux de cueillette, partie à récolter, méthode de conservation. Rien n'est oublié ! Pour chaque espèce, une riche iconographie pour une détermination botanique précise : une photo de la plante entière, une photo de la fleur ou de la baie, une photo des feuilles + un dessin botanique. Plus de 200 recettes de cuisine salées et sucrées, de l'entrée au dessert, mais aussi de confitures, de sirops ou de liqueurs, vous permettront de savourer vos récoltes et d'en faire profiter famille et amis. Plus de 200 recettes de santé et de beauté (tisanes, décoctions, baumes, huiles, crèmes, lotions, etc.) pour bénéficier des bienfaits naturels des plantes et soigner les petits bobos du quotidien. Rhume, lumbago, migraine, verrue, peau grasse, cheveux secs : quel que soit le problème, il y a une plante dans la nature pour y répondre ! En introduction, tous les conseils pour être un bon glaneur : législation, précautions à prendre, les bons accessoires, etc.