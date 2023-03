Cette 4eédition, toute en couleurs est indispensable pour l'apprentissage des principes fondamentaux de la chimie analytique actuelle. Chimie analytique de Skoog est un manuel de référence destiné aux étudiants en licence de chimie. Le champ d'application de la chimie analytique ne cesse de continuer d'évoluer. Dans cette édition, de nombreuses applications à la biologie, la médecine, la science des matériaux, l'écologie, la médecine légale et d'autre domaines connexes ont été inclus dans un souci d'actualisation de l'ouvrage. Les enseignants peuvent adapter le texte à leurs objectifs et les étudiants découvrent les concepts à plusieurs niveaux : par des descriptions, des schémas, des illustrations, des encadrés intéressants et pertinents. Ce livre présente également beaucoup de méthodes et d'encadrés destinés à améliorer l'apprentissage de l'étudiant et à fournir un outil d'enseignement polyvalent. Il poursuit différents objectifs : - fournir une base solide aux principes fondamentaux de la chimie ; - développer une bonne approche de l'évaluation de l'exactitude et de la précision des données expérimentales et affiner ces estimations en appliquant les méthodes statistiques aux données analytiques ; - introduire des techniques récentes et classiques ; - développer les aptitudes nécessaires pour résoudre des problèmes analytiques quantitatifs et créer des simulations de phénomènes chimiques ; - enseigner une pratique de laboratoire en vue d'obtenir des résultats analytiques de qualité.